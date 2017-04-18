Mersinlilerle Suriyeliler birbirine girdi

Mersin'de tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenlerle, yerel halk arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir Suriyeli göçmen hafif şekilde yaralanırken, mahallede iki taraf arasında yaşanan gerginlik üzerine bölgeye zırhlı polis araçlarıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ne yerleşen ve burada tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenlerle, bölge halkı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşünce, her iki taraftan toplanan kalabalık birbirine girdi. Olaylarda Suriyeli bir göçmen yaralanırken, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, bir otomobil hasar gördü. Yaşanan gerginlik üzerinde bölgeye zırhlı polis araçlarıyla birlikte çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kaymakam duruma el koydu

Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Adanalıoğlu Mahalleye gelerek bölge halkı ile görüştü. Köy meydanında vatandaşlara hitap eden Kaymakam Aktaş, kalabalıktan sağduyulu davranmalarını isteyerek, "Ben şunu taahhüt ediyorum, bu Suriyelileri artık buradan götüreceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Siz de kendinize yakışanı yapın ve buradan sessiz bir şekilde dağılın." dedi. Kalabalık ise Kaymakam Aktaş'ın açıklamalarına alkışlarla destek verirken, Suriyelileri artık burada istemediklerini ifade ettiler.

Bin kadar Suriyeli tahliye edildi

Kaymakam Aktaş, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, burada geçmişten bu yana biriken bazı sıkıntılardan dolayı istenmeyen olayların yaşandığını ve bu olayların büyüdüğünü ifade ederek, "Bizim şimdi yapacağımız şey bu Suriyeli misafirleri buradan taşımak. Bir kaç nokta belirledik ve bunları buradan tahliye edeceğiz. Yaklaşık bin Suriyeli olduğu ifade ediliyor" diye konuştu. Mahalledeki yaklaşık bin civarındaki Suriyeli ise polis eşliğinde otobüslerle bölgeden tahliye edildi. İHA