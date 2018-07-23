Mescid-i Aksa baskınları Gazze'de protesto edildi

Kudüs'teki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya sürekli baskın düzenlemesi Gazze'de protesto edildi. Gazze'de onlarca kişi İslami Cihad Hareketi'nin çağrısıyla düzenlenen gösteride fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi.

Baskınları kınayan göstericiler, "Aksa tehlikede", "Aksa'yı korumak hepimizin görevi" yazılı dövizler taşıdı. Eylemde konuşan İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Hıdır Habib, bu baskınların saldırı niteliğinde olduğunu ve Filistin halkı ile tüm İslam ümmetine karşı savaş sayıldığını belirtti. "Mescid-i Aksa'yı kontrol altına alma ve Kudüs'ü Yahudileştirme projesi asla gerçekleşmeyecek." diyen Habib, baskınların devam etmesi karşısında yaşanacaklardan İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğunu ifade etti.

Habib, İslam ülkelerine Kudüs'ü ve Aksa'yı İsrail'in ihlallerine karşı savunmak için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, önceki gün yaptığı açıklamada, sabah ve öğleden sonra bin 336 fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenlediğini belirtmişti. Mescid-i Aksa'nın kapılarında Müslümanlar ile fanatik Yahudiler arasında arbede yaşandığını belirten Dibs, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösteren 6 Filistinlinin gözaltına alındığını söylemişti. AA

