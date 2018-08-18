Mescid-i Aksa İsrail'e emanet

Filistin hükümeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatması ve etrafındaki Filistinlileri kovuşturmasını "din temelli bir savaşın önünü açmak" olarak nitelendirdi. Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yayımladığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve etrafındaki Filistinlilerin kovuşturulması, işgalin bizi sürüklediği, kültür ve geleneğimizin reddettiği din temelli bir savaşın önünü açar." ifadesini kullandı. İsrail'i özellikle Mescid-i Aksa'ya saldırganlık üzerinden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir gerilimin tehlikesi konusunda uyaran Mahmud, Mescid-i Aksa'nın, İslam ihlal edilmesini Filistin halkının kabul etmeyeceğini vurguladı.

Mahmud ayrıca Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarındaki durumdan tamamen İsrail hükümeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın sorumlu olduğuna dikkati çekti. İsrail polisi, önceki gün bıçaklı saldırı girişimi üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa'nın Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda eda etmiş ancak yatsı namazını yine bu kapıda kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İsrail polisi, bu olay üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.

Zeytinliklere bile saldırdılar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacına zarar verdi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin toprakları üzerinde inşa edilen Dotan yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi yerleşimci, Arraba beldesinde Filistinlilerin arazilerine baskın düzenledi.

Yerleşimciler, arazilerden kaçmadan önce onlarca ağacın dallarını koparıp, kırarak zarar verdi. Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin, zaman zaman Filistinlilere ait tarım alanlarına ve ağaçlara zarar verdiğini, çiftçilere saldırma gibi kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiğini ifade ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgütün, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde düzenlediği benzer saldırıların son zamanlarda arttığı belirtiliyor.

AA