Meteorolojiden yağış uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanarak 2 gün boyunca vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Genellikle öğlen saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlarla ilgili herkesin gerekli tedbiri almasının istendiği açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 2 gün boyunca Aydın, İzmir ve Manisa’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Manisa il geneli ile Aydın il merkezi ve kıyı kesimleri dışında kalan ilçelerinde, İzmir’de ise İzmir’in doğu ilçeleri, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Genellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İHA