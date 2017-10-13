‘Metin Topuz’ avukatlarıyla görüştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz haftalarda tutuklanan ve ABD-Türkiye krizine neden olan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddialarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimini gerçekleştiren şüpheliler ve irtibatlarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında, 25 Eylül 2017 tarihinde Metin Topuz hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma kararı verildiği hatırlatıldı.

Şüphelinin bu doğrultuda aynı gün gece saatlerinde Kadıköy’deki evinde yakalandığı, yapılan aramada 1 adet iphone, Samsung, Blackberry marka cep telefonları, 1 adet sim kart, 3 adet flash bellek, 1 adet Samsung harici hard disk, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet CD, 1 adet DVD ve 1 adet tablet bilgisayara el konulduğu, bu cihazların incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Gözaltındayken 3 kez avukatıyla görüştürüldü

25 Eylül 2017 tarihinde 7 günlük gözaltı kararı alınarak emniyete götürülen şüphelinin durumunun eşi Ayşe Öznur Topuz’a iletildiği, suçlamanın “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” olması nedeniyle ilgili KHK gereği gözaltı sürecinde 5 gün avukatlarıyla görüşmesinin kısıtlandığı ifade edildi.

Şüpheli hakkında 2 Ekim 2017 tarihinde 3 günlük ek gözaltı kararı alındığı, bu durumun da avukatına iletildiği, gözaltındaki şüphelinin 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde avukatlarıyla görüştürüldüğü ve bu hususun tutanakla kayıt altında olduğu vurgulandı.

Hakimlik sorgusu da avukatı eşliğinde yapıldı

Şüpheli Topuz'un 3 Ekim 2017 tarihinde emniyet sorgusunun avukatı eşliğinde alındığı, bu sorgunun saat 23.50’de tamamlandığı, 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen şüphelinin, “Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, devletin gizli kalması gereken bir kısım siyasal ve askeri bilgilerini temin etmek, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından hakimliğe sevk edildiği anlatıldı.

Hakimlikte yine avukatları eşliğinde alınan ifadesi alınan şüphelinin tutuklanarak önce Metris Kapalı ceza İnfaz Kurumu’na, oradan da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiği, şüphelinin hala Silivri Cezaevi’nde tutuklu olduğu belirtildi.

Tüm terör suçlarında olduğu gibi şüpheli Metin Topuz’un da cezaevinde bulunduğu süre içerisinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6’ıncı maddesi uyarında aile efradı ve müdafileri haricinde diğer kişiler ile görüşme hakkının kısıtlandığı ancak haftada bir olan müdafii ve ailesiyle görüşme hakkı tanındığı anlatıldı.

Topuz’un avukatları dün Silivri’deydi

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim'de tutuklandıktan sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulan Topuz'u avukatları dün ziyaret etti. Avukatlar Alibaş ve Akalp, müvekkilleri Topuz'la yaklaşık 2 saat görüştü.

Halit Akalp, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkiliyle gerekli olan görüşmeyi yaptıklarını belirterek, "Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık.

Gözaltı süresinde de müvekkilimizle yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık." dedi.

HABER MERKEZİ