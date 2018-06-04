Metruk binalar yıkılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları cevapladı ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kayyum atanan belediyeler ile ilgili olarak Soylu, "650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi" şeklinde konuştu. Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4.2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti. Soylu, güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi ile ilgili de "Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız" dedi.

20 bin metruk bina yıkıldı

"Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP'li belediyelere de söyledim, hepsine... 'Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi' diyin dedim" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor" şeklinde konuştu. Soylu, 3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısının 9 bin 484 kişi olduğu bilgisini verdi. "Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız" diyen Bakan Soylu, 5 bin güvenlik korucusunun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacağını söyledi. Soylu, "Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak" ifadelerini kullandı.

Kandil'e operasyon ne zaman

"Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi" diyen Soylu, "Milletimiz 'Kandil ne olacak' diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli" dedi. Soylu, Kandil'e yönelik operasyon ile ilgili, bunun bir operasyon meselesi değil, bir zamanlama meselesi olduğunu belirtti. AA

