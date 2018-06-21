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'Mevcut ALES sonuçları geçerli olacak'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Danıştay tarafından 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasının ardından aldıkları kararı açıkladı

21 Haziran 2018 Perşembe 17:53
'Mevcut ALES sonuçları geçerli olacak'

Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan yönetmelik doğrultusunda, lisansüstü eğitim sınavları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların en yakın ALES'e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Saraç, şunları kaydetti: "Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir."
AA

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