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Mevsimlik işçiler ailelerine hasret

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Muş'a gelen mevsimlik işçiler, tarlalardan topladıkları karpuzları tırlara yükleyerek elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimini sağlıyor. Yılda ancak 3 ay çocuklarını görebilen işçiler, kalan 9 ayda ise ilden ile ekmek parası için koşturuyor

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:20
Mevsimlik işçiler ailelerine hasret

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Muş'a gelen mevsimlik işçiler uzun süre ayrı kaldıkları ailelerinin özlemini duyuyor. Batman, Diyarbakır ve Mardin gibi illerden Muş'a gelerek tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin mesaisi devam ediyor. 

Muş Ovası'nda ekili karpuzları toplayarak traktörler aracılığıyla tırlara yükleyen işçiler, buradan kazandıkları parayla ailelerinin geçimini sağlıyor. İşçilerden Vahit Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye 20 kişilik bir ekiple geldiklerini ve günde yaklaşık 50 ton karpuz toplayarak araçlara yüklediklerini söyledi.

Ekip olarak nerede iş varsa o bölgeye gittiklerini anlatan Özçelik, "Yılda ancak 3 ay çocuklarımızı görebiliyoruz. 9 ay sürekli tarım alanlarının bulunduğu illerde çalışıyoruz. Nerede karpuz hasadı yapılıyorsa biz oradayız. Hasat bittikten sonra başka iş arayışına başlıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz." dedi. 

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen ve mevsimlik işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Hayatı Hüsyeni Tahir ise Türkiye'nin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Karpuz tarlalarında çalışarak ailesini geçindirdiğini anlatan Tahir, şöyle konuştu: "Yaklaşık 4 yıl önce Suruç'a göç ettim. Orada kiraladığım evde kalıyorum. Ailem, annem, babam, kardeşlerim Suriye'de kaldı. Ben burada karpuz tarlalarında çalışıyorum.

Kazandığım para ile hem kendi geçimimi sağlıyorum hem de aileme gönderiyorum. Yaklaşık 3 yıldır birbirimizi görmedik. Sadece telefonla görüşebiliyoruz. Bu yıl 2 ay Adana'da, 5 ay Elazığ'da çalıştım şimdi de Muş'ta devam ediyorum. Burası  bitikten sonra ekiple birlikte başka illere gideceğiz." AA
 

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