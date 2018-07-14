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Meyve sebze taşınamaya düzenleme

Gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla meyve ve sebzeleri taşıyan araçların, yıl başına kadar belirli iç sıcaklık ve nem şartına sahip belgeli frigorifik araçlar olması gerekecek

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:37
Meyve sebze taşınamaya düzenleme

Gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla meyve ve sebze taşıyacak araçların 1 Ocak 2019'a kadar belirli iç sıcaklık ve nem şartına sahip belgeli frigorifik araçlar olması şartı aranacak. Araçların bu kriterlere uygunluğunun kontrolü için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene işlemlerine başlandı. Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebze taşıma sırasında oluşan zayi oranının düşürülmesi ve bu yolla gıda enflasyonunun önlenmesi için çalışma yürütüyor. Bakanlık tarafından getirilen, "ürünlerin soğutmalı frigorifik araçlarda taşınması" şartı çerçevesinde bu araçların belirlenen iç sıcaklık ve nem şartlarını taşıması gerekiyor.

Araçlar, aranan kriterler çerçevesinde, TSE tarafından muayene ve test edilerek belgelendirilecek. Frigorifik araçlar için 1 Ocak 2019'a kadar TSE'den söz konusu belgenin alınması gerekiyor. Bu yöndeki hazırlıklarını tamamlayan TSE, söz konusu araçlara yönelik test ve belgelendirme işlemlerine başladı.

Araçların belirtilen şartlara uygunluğu TSE tarafından 3 yıllık periyotlarla belgelendirilecek. Taşımacılar, TSE bünyesinde 44 ilde faaliyet gösteren kontrol merkezlerine giderek, araçlarını muayene ettirebilecek. Yapılan kontrollerle amacına uygun olmayan araçların kullanılması önlenerek, ürün kalitesinin korunması sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:
MeyveSebze
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