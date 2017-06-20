MHP'de muhaliflere kötü haber

MHP ’li muhaliflerin 19 Haziran 2016’da yaptıkları kurultaya karşı, genel merkeze yakın isimlerden Üst Kurul delegesi, eski milletvekili Cemal Enginyurt’un açtığı dava Salı günü karara bağlandı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

Mahkemenin iptal kararını Bahçeli ve ekibi memnuniyetle karşılarken, muhaliflerden ardı ardında tepkiler geldi. Twitter üzerinden ilk açıklamalarını yapan muhalifler kararı eleştirdi. Partiden ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener, “Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha” derken yine partiden ihraç edilen genel başkan adaylarından Ümit Özdağ, “Türkiye'de adaletin olmadığını biliyorduk. 10 dakikada verilen MHP kurultayının iptali kararı sadece adaletin olmadığı gerçeğinin altını çizdi” dedi.

Parti içi muhalefetin önemli isimlerinden Koray Aydın da yine Twitter hesabından, “Ülkücü iradenin haklı talepleri karşısında, parti yönetiminin tutumu ve nihayetinde yargının bugün verdiği karar vicdanları yaralamıştır” açıklamasında bulundu. MHP'de olağan büyük kongre 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak.

HABER MERKEZİ