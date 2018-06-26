MHP'den 'OHAL'e devam' açıklaması!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, en son üç aylığına 19 Temmuz'da sona erecek şekilde uzatılmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim vaatleri arasında OHAL'in kaldırılmasını da saymıştı. MHP'li Kalaycı bir TV'deki canlı yayında OHAL'le ilgili soru üzerine "Bize göre halen FETÖ tehdidi var; Kandil operasyonu var, OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor" diye konuştu.

HABER MERKEZİ