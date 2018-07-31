Millet Bahçesi fiyatları artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Mayıs'ta "İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer 'Millet Bahçesi' olacak" açıklamasında bulunmuştu.

TUVİMER tarafından geliştirilen Tapusor.com verilerinden hazırlanan araştırmaya göre, söz konusu günden sonra bölgeye ilgi artarken, Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları ortalama olarak il genelinin çok daha üzerinde artış gösterdi.

Bölgeye sınırı bulunan 8 mahalleden en yüksek artış yüzde 30.4 ile Şenlikköy'de görülürken, onu yüzde yüzde 27.5 ile Basınköy, yüzde 23.8 ile Yeşilköy, yüzde 11.7 ile Ataköy 2-5-6. Mahallesi takip etti.

Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'bnde yüzde 3.6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2.1, Ataköy 7-8-9-10. Mahallesi'nde yüzde 1.3 artış gözlendi.

Şehir genelinde yılın ikinci çeyreğinde faiz oranlarının da düşmesi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatlarının yüzde 4.8 arttığı görüldü.

Ancak söz konusu dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş görüldü.

EKONOMİ SERVİSİ