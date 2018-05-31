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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:54
Milletvekili kesin aday listesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk  Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi  Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak. Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
AA

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