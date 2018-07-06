Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.460
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0657
EURO
5.3672

Milletvekilleri yemin ediyor

27. Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için bugün saat 14.00'te toplanacak. TBMM Geçici Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacak

06 Temmuz 2018 Cuma 17:40
Milletvekilleri yemin ediyor

HABER MERKEZİ

TBMM Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca bugün saat 14.00'te TBMM Geçici Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacak. Durmuş Yılmaz, milletvekili ant içme töreninden önce, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek. TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü görev yapacak. Köylü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'e gelişinde törenle karşılayacak ve uğurlayacak.

TBMM Geçici Başkanlık Divanında ise AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ görev yapacak.

Ant içme, her milletvekilinin Anayasa'daki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak. Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek.

Milletvekili yemini

Milletvekilleri ant içerken şu metni okuyacaklar: "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."
 

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ABD ile mutabakatımız var Münbiç'ten sonra..."
"ABD ile mutabakatımız var Münbiç'ten sonra..."
AB yaz saati için anket başlattı
AB yaz saati için anket başlattı
Denizde kum, Hintlilerde para!
Denizde kum, Hintlilerde para!
48 ilde dev FETÖ operasyonu
48 ilde dev FETÖ operasyonu
Termometreler 61 dereceyi gösterdi
Termometreler 61 dereceyi gösterdi
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı
Ekmek zammı kapıda
Ekmek zammı kapıda
Kirayı ödeyemeyince sokağa atıldı
Kirayı ödeyemeyince sokağa atıldı
Yunanistan bir FETÖ'cüye daha iltica hakkı verdi
Yunanistan bir FETÖ'cüye daha iltica hakkı verdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim