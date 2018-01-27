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Milli aşı için yola çıktılar

Ege Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığının Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına aşı üretimi için başvuruda bulunduğunu açıkladı

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:13
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Milli aşı için yola çıktılar

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, aşı üretiminin ihtiyaç duyduğu en önemli zenginliğin donanım kadar bilgi birikimi ve kültür olduğunu belirtti.

Üniversite olarak aşı üretimiyle ilgili bilgi birikimine, temel altyapıya ve yasal gerekliliklere önemli oranda sahip olduklarını aktaran Budak, "Projemizi üniversite-sanayi iş birliği ile hayata geçireceğiz ve öncelikle ulusal gereksinimimizi karşılayarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız.

Daha sonra ise uluslararası piyasada yer edinmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu hedeflerimiz Kalkınma Bakanlığımızın Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı ve Ülkemizin 2023 vizyonu ile örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan ise Türkiye'de kullanılan insan aşılarının yaklaşık yüzde 60'ının Sağlık Bakanlığı, yüzde 30'unun da özel sektör tarafından ithal edildiğini belirtti.

Türkiye'de uygulanmakta olan tüm bakteri ve virüs aşılarının üretilebileceği Aşı Üretim Tesisleri Kurulması Projesi'nin maliyetinin yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesaplandığını bildirdi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Ege ÜniversitesiBakanlıkProjeAltyapı
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