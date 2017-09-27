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Milli ATM'nin yapamadığı yok

Türk mühendislerin TÜBİTAK desteği ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleriyle ürettikleri Milli ATM, 140 farklı işlemi aynı cihaz üzerinden yapabiliyor.

27 Eylül 2017 Çarşamba 18:00
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Milli ATM'nin yapamadığı yok

Milli ATM, bütün bankacılık işlemlerinin yanında, bir dakikada ehliyet çıkarabiliyor, devlet kurumu ödemelerini gerçekleştirebiliyor, altın, döviz, çek-senet bozdurma,evrak tarama, hatta İstanbulkart gibi toplu taşıma kartı dolumu gerçekleştirebiliyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan ve dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türk firması olan Elektronet AŞ tarafından geliştirilen ve üretilen Milli ATM, halihazırda 7 ülkede kullanılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ehliyetlerin yarısı, araç ruhsatlarının tamamı bu cihazlarda basılıyor ve vergilerin yarısı bu makinede tahsil ediliyor.

Üstelik firma, sadece teknoloji ihraç etmiyor, cihazların operatörlüğünü de üstlenerek yapılan her işlemden yüzde 10 ile 30 arasında hizmet ücreti almaya devam ediyor.

Milli ATM’yi geliştiren ve üreten Elektronet İcra Kuru Başkanı Can Yanyalı, “Son 30 yıldır aynı ATM'ler üretiliyor. Para alıyor, para veriyor. Oysa yüzlerce işlem gerçekleştirmek mümkün. Milli ATM ile bu önyargıyı kırdık. Elektronet olarak 300’ü yurtdışında 1.000 patente sahibiz ve 20’den fazla ülkeden mühendisle çalışıyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ile Milli ATM’miz, altı ay içinde Türkiye'de de kamu kurum ve bankalarında kullanılmaya başlanacak. Vakıfbak ile görüşmelere başladık, bir cihaz kuruyoruz 6 ay kadar bir test sürecimiz olacak. Bizim için öncelik kamu, onlar Milli ATM’ye öncülük ediyor” dedi.

Öte yandan Türkiye’de 50 bin civarında ATM var ve pazar yılda yüzde 10 büyüyor. Elektronet’in ise şu anda Türkiye’de 6 bin ATM’si bulunuyor. ABD’de ise 500 bin ATM var. ABD’deki 500 bin ATM’nin hiçbiri bankalara ait değil, hepsi bağımsız özel yatırımlar...

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ATMMilliTÜBİTAKTürk Mühendis
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