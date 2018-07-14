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Milli direniş 2 yaşında

Tam iki yıl önce, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği destansı mücadelesiyle tarihin kanlı sayfalarına gömüldü ve Türkiye uçurumun kenarından döndü

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:58
Milli direniş 2 yaşında

Tam 2 yıl önce bugün, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi, milletimizin canını ortaya koyarak verdiği destansı bir mücadeleyle bertaraf edildi.

Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği Türkiye'yi uçurumun kenarından döndüren büyük mücadele bugün tüm yurtta görkemli etkinliklerle anılacak.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılında, tüm Türkiye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek. 15 Temmuz anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (yarın) saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 21.00'de başlayacak anmaya katılacak. 

TBMM'de 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz için TBMM'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gündüz saatlerinde resim sergileri ve çeşitli programlar yapılırken, gece bombanın düştüğü saatte halkın da katılımıyla Meclis tören alanında ışık gösterileri düzenlenecek.

Bu yıl geçen yılın aksine TBMM Genel Kurulu’nda özel oturum yapılmayacak. TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz konulu fotoğraf  ve resim sergileri gerçekleştirilecek. TBMM Şeref Kapısı önündeki alanda, 15 Temmuz günü tankların altında ezilerek hasar gören araçlar sergilenecek.

İstanbul'da mevlid programı

İstanbul Müftülüğü 15 Temmuz Pazar günü şehitler için Şehzadebaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı tertipleyecek.

Müftülük ayrıca bütün şehitlerin ruhuna hediye edilmek için pazar günü akşamından 16 Temmuz Pazartesi sabah 10.00'a kadar sürecek bir hatim programı düzenleyecek.

Bu programda 30 hafız görev alırken, hatim duası İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından yapılacak.

Ankara da ise Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı anma ziyareti gerçekleştirilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait camilerde şehitler için mevlit okutulacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde saat 19.00'da anma programı düzenlenecek. Kızılay Metro, Ulus Heykel ve Zafer Çarşısı'nda 15 Temmuz'u unutturmamak, o gün yazılan kahramanlık destanını hatırlatmak için resim sergileri açılacak. Diğer illerde de anma programı düzenlenecek, şehitlikler ziyaret edilecek.

Türk Kızılayı, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere törenlere katılan ve demokrasi nöbetleri için meydanları dolduran vatandaşlara su, çorba, çay, kumanya benzeri ikramlarda bulunacak. Kan bağışları da kabul edilecek. Tüm yurtta camilerde saatler 00.13'ü gösterdiğinde selalar okunacak.

Etkinlikler tüm dünyada

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü için birçok ülkede anma programları düzenleniyor. Almanya'da Berlin Türk Şehitlik Camii'ndeki anma etkinliğine Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Camide, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar ile vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcileri, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı. Almanya'nın başkenti Berlin ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi.

Kanada’nın Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton ve Ottawa kentlerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.07.2018 18:33
Anahtar Kelimeler:
FetöErdoğanDarbe15 Temmuz
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