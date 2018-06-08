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Milli Ekonomi Modeli bir kanundur

10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Mustafa Er, “Prof. Dr. Haydar Baş’ın Modeli bir hipotez değildir. Diğer ekonomik modellere alternatif de değildir. Ortaya koyduğu model bir kanundur” dedi

08 Haziran 2018 Cuma 17:25
Milli Ekonomi Modeli bir kanundur

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa’da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne Türkiye’den katılan akademisyenlerden birisi de Prof. Dr. Mustafa Er’di. Türkiye'nin 3 katrilyon dolar değerinde maden rezervine sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Er, “Özellikle iç ve dış borçları inanılmaz boyutlara ulaşan ülkemiz için madenlerimiz bir umut ışığıdır. Ayrıca kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz için gerekli olan sermaye ihtiyacımızı sağlayacak kaynak olarak önümüze çıkmaktadır.

Yerin altındaki bu değerlerimizi devreye sokamadığımızdan, hazinenin üzerindeki bir dilenci gibi yaşamakta, ihtiyacımız olan sermaye ihtiyacını elde etmek için uluslararası fonlara el açmaktayız” dedi. Prof. Dr. Mustafa Er şöyle konuştu: “Milli Ekonomi Modeli’nde (MEM) Türkiye’nin 3 katrilyon dolarlık yeraltı ve yerüstü kaynağı bulunduğunu belgeleri ile ortaya konulmaktadır. Prof. Dr. Haydar Baş’ın ifadesiyle bu para bize kıyamet sabahına kadar yeter. Oysa milletimizin olan bu madenler, yerli ortakları da olan yabancı şirketlere maden ruhsatı adı altında verilerek nerede ise hibe edilmiştir.”

Milli Ekonomi Modeli bir hipotez değildir

10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ndeki konuşmasında Milli Ekonomi Modeli’nde madenlerin devletin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Er konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Baş’ın Modeli bir hipotez değildir. Diğer ekonomik modellere alternatif de değildir. Ortaya koyduğu model bir kanundur. Çünkü söylemden öte bugün dünyada 4 milyar nüfusun etkilendiği ve yeni bir dünya düzeninin oluştuğu pratik uygulaması var. Dünya ekonomik olarak çıkmazdadır. Bu çıkmazı aşmak için kapitalizmin savunucuları insanı yok etmek, dünya nüfusunu azaltmak istiyorlar. Bu nedenle savaşlar çıkartarak hem dünya nüfusu azaltıyorlar hem de doymayan karınlarını daha da şişiriyorlar. Prof. Dr. Haydar Baş modelinde, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı ile sınırsız kaynakların adilane paylaşımını ortaya koymaktadır.”

‘Bir bilim insanı olarak bu teze güvenim tam’

“Ben bir bilim adamıyım, hamasi duygularla buraya gelmedim, Sayın Baş’ın modeline ve tezine inandığım için buradayım” diyerek konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Mustafa Er şöyle konuştu: “Benim Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e hayranlığım, modelini akademisyenden bürokratına, çiftçisinden bakkalına, işçisinden memuruna kadar bir çuval mısırla anlatmasıydı. Bu onun modeline ne kadar hâkim olduğunu gösteriyor.

Bizde bazen öğrencilere ders anlatırken sordukları soruya bir cümle ile çok basit anlaşılır bir cevap veririz, fakat öğrenci bunu araştırdığında bu cümlenin alt yapısında yüzlerce çalışma, binlerce sayfa tez ve geçmiş tecrübelerin izi olduğunu görür. Bu bir ilimdir, sadece okumakla bu noktaya varılmaz. Bu yüzden bizim ve dünyanın Prof. Dr. Haydar Baş’ın tecrübesine ve ilmine ihtiyacı var. Geleceğimiz ve istikbalimiz için MEM ile şekillenen yeni dünya düzeninde Prof. Dr. Haydar Baş’ın yanında olmak zorundayız.” 
 

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