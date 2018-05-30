Milli Ekonomi Modeli geleceğin modeli

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa'da gerçekleştirilen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli (MEM) Kongresi'ne Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi'nden de çok sayıda ilim adamı katıldı. Bu isimlerden biri de akademi üyesi Prof. Dr. Ruşen Guliyev'di.

Konuşmasında Azerbaycan olarak 100. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını ifade ederek başlayan Guliyev, "Bizim Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Biz Milli Ekonomi Modeli'ne katılan Azerbaycan heyeti olarak önce Ankara'ya giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını, akabinde de kurucumuz Mehmet Emin Resulzade'nin mezarını ziyaret edeceğiz. Bunu organize eden arkadaşlara çok teşekkür ederim" dedi.

Azerbaycan bayrağının anlamı

Ruşen Guliyev konuşmasında Azerbaycan bayrağı hakkında da önemli bilgiler vererek, şunları söyledi: "Çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağı Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının kaldırdığı bayraktır. Resulzade, 'Bir defa yükselen bayrak bir daha inmez' demiştir. Bu bayrağın 3 rengi var. Yeşil renk İslam'ı, gök renk Türkçülüğü, kırmızı renk de muasırlığı yani çağdaşlığı temsil eder. Ben çok mutluyum ki, 100. yılımız bayrağımızda temsil edilen İslam'ın en güzel ayı Ramazan'a denk geldi. Yine çok mutluyum ki bayrağımızın temsil ettiği Türkçülük ve biz böyle bir günde yegâne kardeşimiz olan Anadolu Türkleriyle birlikteyiz. Ben çok mutluyum ki, bizim bu bayrağımızın temsil ettiği çağdaşlığın en yüksek noktası olan Milli Ekonomi Modeli'ni böyle bir günde konuşuyoruz. Milli Ekonomi Modeli geleceğin modelidir. İnşallah sonuna kadar böyle bir modelle yaşayacağız."

MEM, kapitalizmin kalesini yıkacak

Guliyev konuşmasında Milli Ekonomi Modeli hakkında da çarpıcı değerlendirmeler yaptı. "Kapitalizme sürüklenen dünya kriz içinde" diyen Guliyev, şunları söyledi: "Hiçbir ülke yok ki bu krizden etkilenmesin. 19. asırdan itibaren iktisatta yeni teoriler ortaya atıldı... Bu teorisyenlerden bazıları Adam Smith, Karl Marx, Keynes idi... Onların ardından neo-klasikçiler, neo-Keynesçiler, neo-Marksistler vs. çıktı. Bunların hepsi daima bunalım üreten kapitalizmi revize etmek için üretilmiş teorilerdi ama bu teoriler de fayda etmedi. Artık kriz öyle bir hal almıştır ki krizin sonu görünmüyor. Kapitalizm, kendisini sanki kapısı olmayan bir kaleye sokmuş. Bu kaleden çıkış yolu yoktur. Vatikan yeni bir finans sistemi istiyor, bunların hepsi bir şey istiyor ama ne istediklerini bilmiyorlar. Maalesef biz de kendimizi götürüp kapısı olmayan kapitalizm kalesine soktuk. Biz de çıkışı olmayan bu kaleden çıkmak için İmam Mehdi'yi bekliyoruz. Ama Mehdi gelip bizim bu problemlerimizi çözmeyecek. Zaten o bu problemleri çözmeye de gelmeyecek. Onun ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Onun gelişine zemini biz hazırlamalıyız. O kalenin duvarlarını biz kırmalıyız. O kalenin duvarlarını sökebilecek tek model Milli Ekonomi Modeli'dir. Milli Ekonomi Modeli kapalı kapıları açacak ve bizleri o kaleden çıkarak. Sadece Müslümanları değil tüm dünyayı kapitalizm kalesinden kurtaracak. İnşallah bunlardan sonra İmam Mehdi zuhur edecek."

Allah, ilmi istediğine verir

Milli Ekonomi Modeli'ni ilk okuduğunda "Ekonomi eğitimi olmayan bir insan bunu nasıl yazdı" sorusunu sorduğunu ifade eden Prof. Dr. Ruşen Guliyev, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'ni ilk okuduğum da 'Ekonomi eğitimi olmayan bir insan bunu nasıl yazdı. Ekonomi alanında Nobel ödülü almış çok büyük âlimler var, bunlar bunu niye düşünemedi' diye sordum. Bir hadisi şerif okudum ve sorumun cevabını buldum. Peygamber Efendimiz, 'Allah rızkı isteyene verir, ilmi de istediğine verir' buyuruyor. O zaman anladım ki, Allah insanlığa necat veren bu ilmi kime vermeliydi. Bu ilmi Ehl-i Beyt yolunda mücadele eden adama vermeyecekti de kime verecekti."

Kapitalizm ve MEM arasındaki temel farklar

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Ruşen Guliyev konuşmasının sonunda Kapitalizm ile Milli Ekonomi Modeli'nin farklarını sıraladı.

• Kapitalizmde insanlar paranın kuludur. İnsanların yüzde 80'i bankalara borçludur ve o paraya kul olarak çalışıyor ki borcunu ödesin. Haydar Baş'ın sisteminde ise para insanların hizmetçisidir.

• Kapitalizmde devlet vatandaşlarını kullanır ama Haydar Baş'ın sisteminde devlet vatandaşların babasıdır. Baba evladını kullanır mı?

• Kapitalizmde değer nedir? Bana göre burada bir değer yok ama onların iddiasına göre insan hakları. Hangi insan hakkı! Bu erkeğin erkekle, bayanın bayanla evlenme hakkı mı yoksa uyuşturucu kullanma hakkı mı? Onların değer dediği budur yani değersizliktir. Ama Haydar Baş sisteminin değeri merkezinde Ehl-i Beyt olan gerçek tevhiddir. Haydar Hocam, bu yüzden biz seni çok seviyoruz" dedi.