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Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ankara'da yapılacak Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisine "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" kapsamında devlet yardımı verilecek

03 Ağustos 2018 Cuma 15:04
Milli Muharip Uçak Projesi'ne 'süper teşvik'

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu yatırımın süresi, başlangıç tarihi 23 Mart 2018'den itibaren 15 yıl olarak öngörüldü. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Proje kapsamında toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar 659 milyon 670 bin 340 lira, ilave istihdam 3 bin ve nitelikli personel sayısı 300 olarak belirlendi.

Yatırıma, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami 660 milyon lira nitelikli personel desteği, 440 milyon lirayı aşmamak kaydıyla faiz desteği veya kar payı desteği sağlanacak. Ayrıca, 350 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si kadar destek ve yatırım yeri tahsisi imkanı verilecek.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak. Kamudan kaynaklanan nedenler hariç, yatırımın ek süre dahil belirlenen zamanda gerçekleştirilmemesi halinde yararlanılan destekler gecikme faiziyle geri alınacak. Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesini takiben düzenlenecek.
AA

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