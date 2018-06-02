‘Milli Para’nın mucidi Türkiye’de’

YENİ MESAJ/BURSA

Bursa'da düzenlenen 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne dünyanın farklı ülkelerinden bilim adamları, akademisyenler ve siyasetçiler katıldı. Kongre katılımcılarından biri de BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) İş Geliştirme Komisyonu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vladimir Gorbanovsky idi.

Kongrede "BRICS Ülkelerinin Milli Para Yolculuğu" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Gorbanovsky, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nin temel esaslarından biri olan Milli Para formülünün dünyayı nasıl değiştirdiğini anlattı.

Gorbanovsky konuşmasına şu dikkat çekici tespitle başladı: "İnsanlık adına bir şeyi itiraf etmeliyiz. Kendi ülkesinde karşılığı olmayan Amerikan dolarının, dünya piyasalarının tek hâkimi olduğunu bütün insanlık olarak seyrediyorduk. Amerika parasının karşılığını, dünya devletlerini farklı yöntem ve kredilerle borçlandırarak alıyordu. Amerika’ya bu gücü veren kapitalizmin piyasa mekanizmaları ve bu mekanizmaları destekleyen uluslararası kuruluşlardı. Bu kâğıttan imparatorluğu yıkmak hiç de kolay değildi. Bu imparatorluğu korumak ve onun adına ekonominin sözcülüğünü yapan kurum ve kuruluşlar (IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi) dünya devletleri tarafından kabul görmüş ve koruma altına alınmıştı."

‘Kapitalist sistem kumar masası gibi...’

"Kapitalizm dünyaya alternatifi olmayan ve alternatifi üretilmeyen tek sistem olarak sunulmaktaydı" diyen Prof. Dr. Gorbanovsky şöyle devam etti: "Uygulanan piyasa mekanizmalarıyla insanoğlu, sermaye sahiplerinin vicdanına mahkûm edilmiş, kürek mahkûmu işçi konumunda muamele görmektedir. Öyle ki, sen çalışıyorsun o kazanıyor, o çalışıyor sen karşılığını veriyorsun. Yani hızar çift taraflı çalışıyor. İhracatta da ithalatta da kazanan onun parası oluyor. Kumar masası gibi finalde kazanan hep o oluyor. Kapitalizmin içinde kalarak uygulamalara yapılan eleştiriler toplumun tepkisini yatıştırmak için malzeme olarak kullanılıyordu. Sistemin dışına çıkarak yeni bir ekonomi sistemi ortaya koymak çok ama çok zordu. Dünyada bu tezi ortaya koymak 2005 yılında bir Sayın Baş’a nasip oldu. Huzurlarınızda Prof. Dr. Haydar Baş’a insanlık adına teşekkür ediyorum."

‘Kapitalizmin ezberleri bozuldu’

Konuşmasında, "ABD, Kapitalizmin paraya getirdiği tanımı kullanarak, parasıyla haksız kazanç elde ederek, ülkeleri ekonomik olarak kendine bağımlı kılmaktadır" diyen BRICS Ülkeleri İş Geliştirme Komisyonu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vladimir Gorbanovsky şöyle devam etti: "Sömürü aracı olarak kullanılan para yerine nasıl bir para tanımlayalım ki o para sömürü aracı olmasın? Dünya ekonomisine dayatılan dolarının karşısına hangi parayla karşılık vermeliyiz? O paranın tanımı ne olmalıdır ve mekanizmaları nasıl olacaktır? Bütün bu soruların cevabını Milli Ekonomi Modeli'nde bulabilirsiniz. Bugün dünyada popüler olan ve dünya nüfusunun yüzde 50’sinin yakinen bildiği ‘Milli Para’ 2005 yılında Prof. Dr. Haydar Baş tarafından ortaya koyulmuştur. İktisat literatürüne kazandırılmış ve kapitalizmin ezberini bozmuştur."

‘Milli Para’nın mucidi Türkiye’de’

10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ndeki konuşmasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın katılımıyla oluşan BRICS hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Vladimir Gorbanovsky, "BRICS olarak bilinen birlik, 2009 yılında kuruldu. 2011 yılında G. Afrika’yı da yanına alarak BRICS’e dönüştü. Dünya nüfusunun yüzde 40’a, dünyada üretilen GSYİH’nın yüzde 25’ine, dünya coğrafyasının yüzde 24’üne salip olan BRICS’e katılmak için sırada bekleyen devletler var. Birlik, dünyaya mesajını ‘Milli paralarla ticaret yapalım’ cümlesiyle vermektedir. Biliyorum ki Türk halkı da ‘Milli Para’dan haberdardır. Zira milli paranın mucidi Haydar Baş’tır. Ayrıcı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’yi her ziyaretinde ‘milli paralarla ticaret yapalım’ teklifini yaptığını biliyorsunuz. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara alternatif olacak 2014 yılında BRICS ülkelerin ortaklığı ile kurulan Kalkınma Bankası, gelişmekte olan ülkelere hizmet vermektedir. Kalkınma Bankası, rezerv para olarak her ülkenin milli paralarından oluşan bir sepet oluşturmuştur. Bizim arzumuz Türkiye’nin milli paralarla ticaret yapacağı BRICS birliğinde yerini almasıdır. Bu Türkiye için zor olmayacaktır, çünkü milli paranın mucidi Haydar Baş sizden” şeklinde konuştu.