Meteksan Savunma'nın "Hava Platformları için Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında atış kontrol radarı olarak geliştirdiği Milimetre Dalga Radarı'nın (MİLDAR), ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinin haziranda tamamlaması bekleniyor. Meteksan Savunma Uluslararası Satış Yöneticisi Burak Akbaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, MİLDAR'ın ilk prototipi için çalışmaların 2007 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) Ar-Ge projesi olarak başlatıldığını hatırlattı. Akbaş, MİLDAR'ın ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinin devam ettiğini belirterek, haziranda testlerin sonlamasını ve kabüllerin gerçekleşmesini planladıklarını söyledi. MİLDAR'ın geliştirme sürecinin bittiğini bildiren Akbaş, radarı 2018'de ATAK'ta görmeyi öngördüklerini anlattı. Akbaş, MİLDAR için üretim alt yapılarının hazır olduğuna işaret ederek, üretime hemen başlayabileceklerini aktardı. MİLDAR'ın üretiminde ilk hedefin ATAK'a entegre edilmesi olduğunu vurgulayan Akbaş, "İhracat için düşündüğümüzde zaten yurt dışında ilk olarak 'Senin silahlı kuvvetlerin bunu kullanıyor mu?' diye soruyorlar. Yurt dışında da çeşitli helikopter platformları var. MİLDAR'ı üzerinde radar sistemi bulunmayan diğer helikopterlere de entegre edebiliriz. Radarda kullandığımız ara yüz ve yazılımlar başka helikopterlere de entegrasyona imkan veriyor. Ürünün ihracı için çalışmalarımız olacak." ifadesini kullandı. Akbaş, MİLDAR'ın "hedef tespit takip" ve "arazi profili oluşturmak" gibi iki temel fonksiyonu olduğuna dikkati çekerek, "frekans atlama", "ararken takip yapma" ve "çoklu hedef takibi" özellikleri de bulunduğunu belirtti. AA
Milli radar geliyor
Meteksan Savunma'nın "Hava Platformları için Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında atış kontrol radarı olarak geliştirdiği Milimetre Dalga Radarı'nın (MİLDAR), ATAK helikopteri üzerindeki uçuş testlerinin haziranda tamamlaması bekleniyor.
06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:33
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