Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Milli savaş uçağında ilk adım

ABD patentli F-16'ların yerini alacak yerli savaş uçaklarının üretilmesi için düğmeye basıldı. Milli Muharip Uçak Projesi'nin 'ön tasarım süreci' ve 'üretim tesisi' yatırımları için TUSAŞ bir dizi yatırıma imza atacak. Yerli uçağın 2033 yılında Türkiye semalarını koruma altına alması planlanıyor

05 Ağustos 2018 Pazar 17:45
Milli savaş uçağında ilk adım

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi hedeflediği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne yönelik güçlü teşvik mekanizmaları hayata geçirilirken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında 'ön tasarım' aşamasıyla birlikte proje takvimi başlayacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlıyor. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) bir dizi yatırım yapacak.

Görünmez uçak hedefleniyor

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

Başkanlık proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı. Şirket ise İngiliz BAE Systems ile MMU geliştirmesine yönelik iş birliğine gitti. İki şirket, uçağın geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan 'ön tasarım' aşamasında birlikte çalışacak.

Ön tasarım aşamasında hava aracının yanı sıra mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor. Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

Hedef süreyi öne çekmek 

Projede, geçen süre içinde uçağın konsept tasarımı tamamlanırken, iki motorlu seçenekle yola devam etme kararı alındı. BAE Systems ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Ankara’ya yerleşen 30 İngiliz mühendis çalışmalara dahil oldu. Radar, elekto-optik ve bütünleşik işlemci alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla uçağın kritik bileşenlerinin yerli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında 'tasarım ve prototip kalifikasyonunu' kapsayan birinci dönemin ilk aşaması olan 'ön tasarımına' geçilerek proje takvimi başlayacak. Söz konusu dönemin 4 yıl sürmesi öngörülürken TUSAŞ, insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 3 yıla çekmek için çaba gösteriyor.

5.7 milyar liralık yatırım

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da kurulacak üretim tesisine 5.7 milyar liralık yatırım yapılacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi lansmanında ise 'ön tasarım' faaliyetleri için 4.8 milyar liralık kaynak kullanılacağı belirtilmişti. TUSAŞ tarafından Ankara'da yapılacak Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisine Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımı verilecek.

Proje kapsamında toplam sabit yatırım tutarı 5 milyar 659 milyon 670 bin 340 lira, ilave istihdam 3 bin ve nitelikli personel sayısı 300 olarak belirlendi. Söz konusu yatırımın süresi, başlangıç tarihi 23 Mart 2018'den itibaren 15 yıl olarak öngörüldü. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.
 

Anahtar Kelimeler:
UçakMilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukları ölüme gönderiyorlar
Çocukları ölüme gönderiyorlar
Nefes aldıracak düzenleme
Nefes aldıracak düzenleme
Ehliyette yeni dönem başladı
Ehliyette yeni dönem başladı
ODTÜ'lü mühendisler geleceğimiz
ODTÜ'lü mühendisler geleceğimiz
Çok özel bir domates geliştirdiler
Çok özel bir domates geliştirdiler
Pasaport şerhi devam ediyor
Pasaport şerhi devam ediyor
İkramla başladı dondurmacı oldu
İkramla başladı dondurmacı oldu
Gıdada israf ciddi boyutlarda
Gıdada israf ciddi boyutlarda
Maduro'ya CIA'dan suikast girişimi
Maduro'ya CIA'dan suikast girişimi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim