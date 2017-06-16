Milli servet heba oluyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 90 civarında maden çeşidinin ülkemizde üretilerek yurtdışına hammadde olarak ihraç edildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Tüfenkçi, ülkemizden hammadde olarak yurtdışına ihraç edilen maden türlerini de sıraladı.

İşte o madenlerden bazıları:

“Demir cevherleri (aglomere edilmemiş), demir cevherleri (aglomere edilmiş), demir piritleri (kavrulmuş), antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri, alaşımsız dökme demir, alaşımlı dökme demir (aynalı demir, ilk şekillerde), külçeler halinde diğer demir ve çelik, pudla demirinden çubuk ve lokmalar, blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik, bakır matları, çöktürülmüş bakır (tersip bakır), rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları, rafine edilmiş bakırdan tel çubukları, rafine edilmiş bakırdan kütükler, rafine edilmiş elektolitik bakırdan diğer mamuller, rafine edilmiş bakırdan diğer mamuller, bakır-çinko esaslı alaşımlar (pirinç), nikel matları, nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri, bilye şeklinde alaşımsız nikel, diğer alaşımsız nikel, işlenmemiş alaşımlı nikel, işlenmemiş alaşımsız alüminyum, birincil (primer) alüminyum alaşımları, dilim ve kütük alüminyum alaşımlar, diğer alüminyum alaşımlar (dilim veya kütük hariç), rafine edilmiş kurşun, ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan diğer kurşun, işlenmemiş kurşun, işlenmemiş diğer kurşun, işlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko, çinko alaşımları, kalay (alaşımsız), bor, kalay alaşımları, tungsten, molibden, tantal, tantal tozları, magnezyum, kobalt, kobalt tozları, kobalt matları ve metalürjisinin diğer ara ürünleri, bizmut, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, talyum, hafniyum, niobyum, indiyum, galyum, vanadyum, germanyum.”

Yüksek bedeller ödüyoruz

Türkiye, genelde işlenmemiş veya az işlenmiş madenleri ihraç ederken, yurtdışından bu madenlerden üretilen teknolojik ürünleri yüksek fiyatlarla satın alıyor.

Cep telefonundan kol saatlerine, LCD cam profillerinden, baskı makinelerinden dijital ürünlere kadar yüzlerce çeşit ürün, ülkemizde bulunan madenlerden üretiliyor. Ancak bu ürünlerin hiç biri Türkiye’de üretilemiyor.