Milli sporcuların mağduriyeti Meclis gündeminde

Gürer, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bu uygulamanın hakkaniyetli bir uygulama olduğunu düşünüyor musunuz? Doğrudan atama yapılabilmesi için başka kriterler de, örneğin; 'okulunu birincilikle bitirenler için doğrudan atanır', ibaresi eklenemez mi? Millilik kriteri tanımlanması ile A-B ve C millilik sınıflandırılmasının oluşturulma sebebi nedir? Milliler arasında ayrım neden yapılmaktadır? Doğrudan yapılan öğretmen atamalarında ki Milli Sporcu kriteri, kim tarafından nasıl hazırlanmaktadır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

Milli sporcular arasında ayırım yapılmaması gerektiğine işaret eden Gürer’in soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise uluslararası müsabakalarda Milli olan sporculara, "Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında, sporcuların katıldıkları yarışma türüne göre; müsabakanın önemine, katılımcı sayısına ve olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonası ile uluslararası yarışma ve turnuva olup olmaması vb. kriterler dikkate alınarak, farklı sınıflarda (A, B, C) Milli Sporcu Belgesi verildiğini açıkladı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milli sporcuların öğretmen olarak atanabilmeleri için takım sporlarında en az 10 defa milli olabilme şartı arandığını ifade ederek, “Yani takım sporu yapan bir sporcu iki yıl içerisinde bu hakkı elde edebiliyor.

Ferdi spor dallarında 10 defa milli olabilmek için yıllarca Türkiye de ilk üçe girip 10 defa milli olmak bile yapılan spor takım sporu olmadığı için bu kişilerin ataması yapılmıyor” dedi.

Gürer, ay-yıldızlı forma ile uluslararası müsabakalarda başarı elde eden milli sporcular arasında, müsabakanın önemine veya katılımlı sayısına göre ayırım yapmanın doğru bir davranış biçimi olmadığına inandığını söyledi.

YENİ MESAJ/ANKARA

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