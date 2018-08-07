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Milli uydular 2021'de hizmette

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının bu yıl içinde kurulacağını, teşkilatlanma çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Ajans, uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek" ifadesini kullandı

07 Ağustos 2018 Salı 19:30
Milli uydular 2021'de hizmette

Varank, yerli ve milli uydularda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında da bilgi vererek, Türkiye'nin, 2000'li yıllardan itibaren uydu teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarına başladığını, ilk olarak gözlem uyduları üzerine yoğunlaşıldığını bildirdi. Bu süreçte de BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 gözlem uydularının tasarlanıp ve üretildiğini hatırlatan Varank, 17 Ağustos itibarıyla RASAT'ın yörüngede 7. yılını, GÖKTÜRK-2'nin ise 18 Aralık itibariyle  6. yılını tamamlamış olacağına işaret etti.

Bu uydularla geliştirip üretilen yerli ve milli ekipmanların uzay ortamında ilk defa başarıyla kullanıldığına dikkati çeken Varank, "Ülkemiz, 2014 yılı itibarıyla kazandığı özgüven ve tecrübelerle TÜRKSAT 6A ve İMECE gibi daha büyük ölçekli yerli ve milli uydu projelerine başlamış ve bu alanda uluslararası anlamda bir üst lige çıkmıştır" dedi. Varank, bu uydularla yerli ve millilik oranlarının daha da artırıldığının ve 2021 yılı itibarıyla söz konusu uyduların hizmete alınmasının planlandığını aktardı.
HABER MERKEZİ

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