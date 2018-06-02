Milyonluk 'himmet' vergiden düşülmüş

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Köksan Holding yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün himmet adı altında yaptığı bağışları vergiden düşerek devletten kaçırdığı ifade edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Köksan Holdingin eski yöneticileri tutuksuz sanıklar Asım Kökoğlu, oğlu Muhammed Murat Kökoğlu ile akrabası Muhammed Emin Tümer hakkında hazırlanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edilen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün mali yapılanması hakkında bilgi verilen iddianamede, örgütün "himmet" adı altında toplandığı resmi olmayan gelirleri, şüphe duymadığı ve güvendiği iş adamları üzerinden legalleştirerek dolaşıma soktuğu anımsatıldı. Örgütün güvendiği iş adamlarından olan sanıkların, FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan çok sayıda derneğe üye oldukları ve buralara yüklü miktarlarda para gönderdikleri kaydedilen iddianamede, söz konusu dernekler arasında Estonya imamı Fatih Güllü'nün (firari) başkanı olduğu derneğin de yer aldığı anlatıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık ve gizli tanık beyanlarında da Köksan Holdingde örgütsel toplantılar düzenlendiği, sohbet hocasının isteği üzerine "yardım" adı altında para toplandığı bilgisi yer aldı. İddianamede yer verilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise şu ifadeler kullanıldı: "Asım Kökoğlu tarafından 2011 yılının sonlarında Zirve Üniversitesine 2 milyon lira değerinde taşınmaz hibe edildi. Firma üzerinden bağış olarak gösterilen tutarın, 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinden de indirim yapıldığı tespit edildi. Yine 2012 yılında da 10 ayrı işlemde firmadan Zirve Üniversitesine 2 milyon lira bağış yapıldığı belirlendi." AA