Minibüsçüler eylem yaptı

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun hizmete alınması nedeniyle mağdur olduklarını savunan Harem-Gebze Hattı'nda minibüsçülük yapan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gerçekleştirdi. Minibüsçüler, 54 adet araçla İBB'nin Saraçhane binasının önüne geldi.

Araçlarını 15 Temmuz Caddesi üzerinde park eden minibüsçüler, başkanlık binasının önüne gelerek, "Otobüs tamam, taksi tamam, minibüsçülerle yola devam. Minibüsçüler çözüm istiyor Reis" yazılı pankart açtı. Grup adına açıklama yapan Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, sorunlarının çözümü için belediye önünde toplandıklarını ve esnafın problemlerinin giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

Gebze-Harem Minibüs Hattı'nda 376 adet araç çalıştığını, bunun yoğunluk oluşturduğunu ve bu sebeple her gün 54 aracın işe çıkarılamadığını aktaran Yılmaz, "Kadıköy-Kartal-Tavşantep Metro Hattı geldi ve minibüsçü esnafı mağdur oldu. Günlük dönerli olarak 54 minibüs çalışmıyor, bu durum 6 yıldır devam ediyor.

Belediye ile ilişkilerimiz sürüyor ama bu süre zarfında hiçbir iyileştirme yapılmadı. Daha önce de belediyenin önüne bir kaç defa geldik. Sesimizi yükseltik ancak hiç bir sonuç alamadık." diye konuştu. AA

