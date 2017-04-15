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Minibüsün freni boşaldı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir minibüsün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı

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Minibüsün freni boşaldı: 1 ölü
Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi’nde Tahir A. idaresindeki minibüsün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önünde seyreden bir araca çarptıktan sonra mahalledeki iş yerlerinin kapısını açmaya çalışan İlyas ve Özgünay A. çiftine çarptı. Kazada aracın önünde metrelerce sürüklenen İlyas A. olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan eşi Özgünay A. ise, 112 ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü ve çarptığı diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün bir araca çarptıktan sonra A. çiftine çarpması ve İlyas A.’nın aracın önünde sürüklenmesi görülüyor. iHA

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