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MİT gösterdi F-16'lar vurdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen terörist grubun, MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat desteğiyle tespit edildiği bildirildi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:50
MİT gösterdi F-16'lar vurdu

Ovacık kırsalında dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına ulaştı. Terör gruplarına karşı düzenlenen operasyonlarda bölge müdürlüğü ekipleri ile önemli istihbarat desteği sağlayan MİT, dün de Tunceli'nin Ovacık kırsalında bir grup bölücü terör örgütü PKK mensubunun, karakol ve üs bölgelerine eylem hazırlığında olduğunu belirledi.

MİT'in Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yaptığı bilgi paylaşımının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Terörist grubun etkisiz hale getirilmesi için Ovacık ve Hozat ilçeleri arasındaki bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri sevk edildi.

Birlikler teröristlerin muhtemel geçiş bölgelerini tutarken, operasyon sahasına yönlendirilen insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif ve gözetleme çalışması yapıldı. İHA'ların yaptığı keşif ve gözetleme çalışmaları sonrasında, terörist grup Ovacık ve Hozat ilçeleri arasındaki Yoğunçam köyü kırsalında tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığından destek istendi. Ardından Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar, terörist grubun bulunduğu alanı ateş altına aldı. Hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi. Özel harekat birliklerinin, MİT ile koordineli olarak bölgedeki operasyonları sürüyor.
AA

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