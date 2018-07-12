Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89571
ALTIN
195.889
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4565
EURO
5.6468

MİT'ten iki FETÖ operasyonu daha

MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün 'Azerbaycan kasası' ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirildi

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:55
MİT'ten iki FETÖ operasyonu daha

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı. FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak Perşembe günü öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyordu.

FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin ayıbı
Türkiye’nin ayıbı
Erdoğan'dan yoğun diplomasi
Erdoğan'dan yoğun diplomasi
Gürcistan NATO yolunda
Gürcistan NATO yolunda
Bir tren kazası da Sarıkamış’ta
Bir tren kazası da Sarıkamış’ta
Türk Telekom'dan KKTC açılımı
Türk Telekom'dan KKTC açılımı
Minik Leyla’nın giysileri bulundu
Minik Leyla’nın giysileri bulundu
Oktar ve grubu sorguda
Oktar ve grubu sorguda
Erdoğan'ın 15 Temmuz programı netleşti
Erdoğan'ın 15 Temmuz programı netleşti
Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay
Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim