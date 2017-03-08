MİT yerine 'Kübra', polis yerine 'Pelin'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, örgütün devlet kurumlarına kod, hassas konumdaki güvenlik yapılarına ise müstear adlar verdiği belirtildi.

Terör örgütünün, 'Polis' yerine 'Pelin', 'MİT' ve 'Jandarma' yerine 'Kübra' ve 'Belediye' gibi kod isimleri kullandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. İddianamede, örgütün devlet içindeki yapılanması detaylı şekilde anlatıldı.

Devleti ele geçirmek için başta askeriye olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmaya büyük önem verdiği belirtilen örgütün, mesleğe yeni başlayacak personeli de kendi okullarından ya da dershanelerinden yetişmiş öğrenciler arasından seçtiği hatırlatıldı.

İddianamede, askeri okullara ve polis akademisine alınacak kişilere, özel olarak seçilen ve kod isim kullanan 'abi' ve 'ablaların', 'ışık evleri'ne gelen öğrencilere, sınav sorularının cevaplarını sınavdan birkaç gün önce 'fetih okutma' diyerek ezberlettiği vurgulandı.

Askeri okullara girişte torpil

Örgütün, askeri okullara ve polis akademisine alınacak mensuplarının sağlık raporlarını da ayarladığına dikkat çekildi. Örgüt mensuplarının hangi gün sağlık muayenesine gitmesi gerektiği daha önceden belirtilirken, herhangi bir sağlık problemi olan şahsın, sağlık kurulundan rapor alabilmesi için de gerekli girişimlerin yapıldığı ifade edildi.

Askeri okullara girişte gerekli olan sağlık muayenesinde sorun yaşaması muhtemel öğrencilerin, 'sahte isimlerle' muayeneden geçirildiği ve buna örgüt içinde 'kaporta bakımı' dendiğine işaret edilen iddianamede, böylelikle sağlık sorunları nedeniyle sınavlardan geçemeyecek adayların önceden belirlendiği yine sahte isimler altında ameliyatla tedavi edildiği açıklandı.

Devlette iş hazır

İddianamede FETÖ mensuplarının mezun oldukları okul, KPSS ve ALES puanları gibi bilgileri dikkate alınarak uygun görülen devlet kurumlarına yerleştirildiği de yer aldı. Örgüt mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapması gerekirken, özellikle erkeklerin FETÖ mensubu olmayan kızlarla evlilik yapması da engellenmiş.

AA