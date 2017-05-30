MİT'ten şok eden FETÖ raporu!

Örgüt, üyelerini diri tutmak için yeni darbe ve suikast olacak mesajları veriyor.

MİT'in Meclis Darbe Komisyonu'na gönderdiği raporda, darbe girişimi sonrası FETÖ'nün faaliyetleri yer aldı. 36 sayfalık raporda örgüt üyelerinin gizlenmek ve faaliyetlerine devam etmek için kullandığı yöntemler tek tek anlatıldı. Buna göre yurt içi ve dışında farklı yöntemler uygulanıyor.

Rapordaki yöntemlerden bazıları şöyle:

* Deşifre olmamış örgüt üyelerinin korunabilmesi amacıyla yüz yüze görüşmeler yasaklandı.

* Akıllı telefonlar üzerinden internet tabanlı güvenli haberleşme uygulamaları kullanılıyor.

* Moral/motivasyon mesajları yayılmakt, söz konusu mesajlarda "her şeyin değişeceği, kısa vadede ülkede ciddi olaylar ve ekonomik kriz yaşanacağı, ikinci bir darbe ve/veya Devlet büyüklerine suikast girişiminde bulunulacağı" gibi iddialar paylaşılıyor.

* Cezaevlerinde örgütsel hiyerarşi tesis edildi.

* Devlet kurumlarında çalışan ve açığa çıkmamış örgüt mensuplarını korumak amacıyla, bu kişilerin FETÖ/PDY karşıtı tutum sergilemeleri ve darbe karşıtı ifadeler kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

* Faaliyet gösterdiği ülkelerde mevcudiyetini koruyabilmek amacıyla siyasi temaslarda bulunmakta ve örgütün "darbe girişimi ile bir bağlantısı olmadığını" ileri sürmekte.

* Darbe girişimi sonrasında örgüte karşı yürütülen soruşturmaları ve görevden almaları, dış basında ülkemiz aleyhinde gündem yaratabilecek şekilde yansıtmaya ve mağdur edildiği algısını oluşturmaya çalışmakta, Fetullah Gülen'in farklı ülkelerin basın yayın organlarına röportaj vermesi sağlanmakta. MİT raporunda mevcut örgüt yapılanmasını koruyabilmek için örgütün özel birimi "hususilerin" devrede olduğu belirtiliyor. "Özel illegal yapılanma" olarak adlandırılan hususiler için 'polis, asker, MİT ve yargı teşkilatları içerisinde yer alan deşifre olmamış örgüt mensupları' ifadesi kullanılıyor. Rapora göre hususiler doğrudan Fetullah Gülen'le yaşayan ve özel kalemi Cevdet Türkyolu'na bağlı. Raporda örgütün yurtdışında okul adı altındaki yapılarda gücünü devam ettirdiği de ortaya konuyor.

HABER MERKEZİ