Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96952
ALTIN
193.840
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4621
EURO
5.7438

Mobilyada şok küçülme

Mobilya sektörü, 2018 yılının yılın ilk yarısını yüzde 5.8 oranında küçülmeyle kapattı

31 Temmuz 2018 Salı 17:59
Mobilyada şok küçülme

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, yılın ilk yarısını değerlendirdiği açıklamasında, şunları söyledi: “2018 yılının ilk yarısına baktığımızda mobilya sektörünün yaklaşık yüzde 5.8 oranında küçüldüğünü görüyoruz. Sektörlerin büyük bir kısmında büyüme yaşanırken, ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında gelen mobilya sektörünün küçülmesi bizleri endişelendiriyor.

Bu küçülmenin başlıca nedenleri arasında KDV indiriminin sona ermesini ve üst üste gelen ham madde zamlarını gösterebiliriz. KDV indiriminin yine gündeme alınmasının sektöre pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz.” Öztaşkın, mobilya sektöründe yaşanan duraklamayla birlikte şirketlerin işçi sayılarını azaltmaya başladığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl KDV indirimiyle birlikte artan talepler sektörde ek istihdam olanakları yaratmıştı.

Bu vesileyle yaklaşık 100 bin kişi sektöre dahil olmuştu. 2018’in ilk altı ayına baktığımızda ise mobilya sektöründeki şirketlerin çalışan sayılarında azalmaya gittiğini görüyoruz. Ciroları her geçen gün düşen firmalarımız, sektörde ayakta kalabilmek ve kendilerine uygulanan ham madde zamlarını tüketicilere yansıtmamak adına direnç gösteriyor” dedi.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerden muhteşem kapanış
Gençlerden muhteşem kapanış
Düğün konvoyu ambulansı engelledi
Düğün konvoyu ambulansı engelledi
Artık Türkiye'nin de E-Spor Federasyonu var
Artık Türkiye'nin de E-Spor Federasyonu var
Skandal rapor! 'Yardım sektöründe cinsel istismar..."
Skandal rapor! 'Yardım sektöründe cinsel istismar..."
İmar barışı ile ilgili flaş açıklama!
İmar barışı ile ilgili flaş açıklama!
Millet Bahçesi fiyatları artırdı
Millet Bahçesi fiyatları artırdı
Polis memuru karakolda bıçaklandı
Polis memuru karakolda bıçaklandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
 ‘BTP, Türk siyasetinin tek yol göstericisi’
 ‘BTP, Türk siyasetinin tek yol göstericisi’
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim