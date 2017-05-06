Moldova'da işbirliği mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki dost ülkenin iş çevrelerinin bir araya geldiği toplantının hayırlı olmasını diledi.

Moldova'nın 25 yıllık bağımsızlık dönemi içinde çok önemli gelişmeler kaydettiğini gördüklerinin altını çizen Yıldırım, şunları söyledi: "Doğrusu dünyada durgunluk devam ederken Moldova'nın geçen yıl itibarıyla yüzde 4 oranında büyümeyi başarabilmiş olması takdire şayandır. Bu sene de aynı iddialı hedefi takip etmeleri çok önemlidir. Türkiye büyüme konusunda geçtiğimiz 15 yıl içinde yüzde 6’ya yakın bir büyümeyi gerçekleştirmiş. Türkiye, en zor şartları yaşadığımız 2016'da bile yüzde 3 civarında dünya ortalamasının neredeyse iki katı bir büyümeyi başarabilmiştir. Bunları yeterli görmüyoruz, daha fazlasını yapma imkanımız var. Biz ülkeyi yönetenlere düşen görev sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. İş yapmayı kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltacak ve hızı artıracak tedbirleri aldığımız zaman artık gerisi, sizlere, iş alemine düşüyor. Bugün yapılan toplantıların, bu ikili üst düzey ziyaretlerin amacı da bu konularda yol almaktır."

'Türkiye'de büyük imkanlar var'

Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ticaretin orta vadede 1 milyar doların üzerine çıkarılmasının abartılı bir hedef olmadığını söyleyen Yıldırım, bunun için biraz daha gayret etmek gerektiğini belirtti. Ticaret ve karşılıklı yatırımın yalnızca bir ülke için geçerli olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Moldovalı iş adamlarımızın da pekala Türkiye'de yatırım yapacakları birçok alan olduğunu düşünüyoruz. Ticaret bakımından, yeni iş yerleri açmak bakımından kalıcı, uzun vadeli yatırımlar yapmak bakımından Türkiye'de büyük imkanlar olduğunu ifade etmek isterim. Biz de iş yapmayı kolaylaştıran, yatırım ortamını iyileştiren ve iş yapacaklara, uzun vadeli yatırım yapacaklara son aylarda çok cazip ve önemli teşvikler sağladığımızı özellikle belirtmek isterim. Stratejik alanlarda yatırım yapanlara tamamen isteğe göre teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini de ifade etmek isterim. Burada yatırım yapan iş adamlarımızın da yaptığı işlerden doğrusu iyi ünü olduğunu ve iyi iz bıraktığını görmekten mutlu oldum."

Türk iş adamlarının Moldova'da yaptığı yatırımların tutarının 300 milyon dolar olduğunu bildiren Yıldırım, bu rakamın yeterli olmadığını, daha fazlasını yapacak imkan ve potansiyelin olduğunu vurguladı.

'Türkiye'nin desteklerini biliyoruz'

Moldova Başbakanı Pavel Filip, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Moldova ve Türkiye arasında geçen yıl imzalanan serbest ticaret anlaşması başta olmak üzere yatırımlarla ilgili diğer anlaşmaların ekonomik ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacağını vurgulayan Filip, "İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi bizim için önemlidir. Sadece ticaret hacmin artışı değil, aynı zamanda karşılıklı tecrübe paylaşımı iş çevrelerinin birbiriyle bilgi paylaşımı önemlidir. Bu alanda biz Türk hükümetinin destek ve yardımlarını biliyoruz. Bu destekler sonucunda ekonomik durum gelişiyor ve vatandaşlarımıza önemli destek sağlanıyor” diye konuştu.