Moritanya, ilginç âdetler ülkesi

Dünyanın en büyük çölü Sahra Çölü’nün yer aldığı, nüfusunun yüzde 100'ü Müslüman olan Moritanya ilginç adetleriyle dikkat çekiyor. İnsan ve Hayat dergisinde yer alan incelemeye göre

Moritanya'daki bazı ilginç âdetler şöyle:

• Evlilikte kızın kilolu, erkeğinse zayıf olanı tercih edilir. Bu durumun aksi kusurlu olarak görülmektedir. Kızlar evlenmeden önce kilo alabileceği özel mekânlara bırakılır ve kilo almak için deve sütü içirilir.

• Çocuklar dört yaşına gelince anne tarafından Kuran-ı Kerim eğitimi verilmeye başlar.

• Okumak isteyen öğrenci okula kaydolmaz, eğitimin verildiği köye gider kendi çadırını kurar ve istediği kadar eğitim alır. Çoğu zaman öğrencinin ailesi de oraya çadır kurar ve çocuğunun eğitimi bitene kadar o köyde yaşar.

• Moritanya’ya çevre ülkelerden de öğrenciler gelir ve genellikle hafızlık, hadis, fıkıh gibi ilimler için ders görür. Buna Mahzara sistemi ismi verilir. Ülkede 5 bin dolayında Mahzara var. Buralarda eğitim gören talebeler Löh ismi verilen tahtalar kullanıyorlar. Kuran-ı Kerim’i öğrenmek isteyenler kömür ile sayfa sayfa Löh’lerin üzerine yazıyor, ezberleyip tekrar silerek diğer sayfayı yazıyorlar. Bu şekilde hafızlık ortalama 3 ila 5 sene arasında tamamlanıyor.

• Bir insan vücudu ortalama 60 derece sıcaklığa kadar dayanabiliyor. Moritanya’da öğrenciler 50-55 derece sıcaklıklarda ders yapıyor.

• Ülke topraklarının yüzde 90’ı çöl... Tarıma el verişli araziler Senegal’e daha yakın. Demir ve altın madeni çıkarılır fakat ülke dışında işlenir. Ülke ihracatının yüzde 40’ını demir madeni oluşturuyor. 2018 yılında Okiye diye bilinen paralarına bir sıfır daha atılmış.

• Moritanya’da misafire 3 gün boyunca nereli olduğu sorulmaz. HABER MERKEZİ

