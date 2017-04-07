Moskova'dan ABD'ye tepki!

ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla birlikte gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından Suriye'nin hava savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceklerini duyurdu.

ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla birlikte gözler Rusya'ya çevrildi. Esad yönetimini uzun süredir destekleyn Moskova'dan da saldırıya eleştiri geldi.

Rusya’dan tepki geldi!

İlk açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı.

"ABD ve başka ülkelerinin askerlerinin hükümetin izni olmadan Suriye'de bulunması uluslararası hukukun hiçbir biçimde gerekçelendirilemeyecek bariz bir ihlalidir. Eskiden bu ihlal terörizmle mücadele ile açıklanıyorduysa, şu andaysa egemen bir devlete yönelik açık bir saldırganlıktır. Saldırı ABD-Rusya ilişkilerine ciddi zarar veriyor. Uluslararası hukuk ihlal edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin üssü vurmasını egemen devlete saldırganlık olarak gördü. Putin ayrıca, ABD tarafından Suriye'ye yönelik saldırıların, uluslararası toplumun dikkatini Irak'taki sivil kayıplardan başka yöne çekme girişimi olarak görüyor."

"ABD, uluslararası terörizmle mücadele eden bir ülkeye karşı güç göstermeye karar verdi"

diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı da, ABD ve Rusya uçaklarının Suriye'de karşı karşıya gelmesini önlemek için imzalanan uçuş güvenliği anlaşmasını durdurduklarını açıkladı.

'ABD kimyasal silah olmadığını biliyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise “ABD hiçbir şey araştırmadan, uluslararası terörizmle mücadele eden ülkeye tepki gösterdi” dedi.

"Uzun zamandır uluslararası terörizme karşı savaşan meşru Suriye hükümete karşı yapılan, gayrimeşru eylemleri asla kabul etmeyeceğiz. Bu silahlı eylemi desteklemek amacıyla Washington İdlib’te yaşananları farklı yansıttı. Amerika, Şam’ın kimyasal silahı olmadığından haberdar. ABD, Irak’ta teröristlerin kimyasal silah kullanımını gözardı etti. Halep'te teröristlerin kimyasal silahlarına dair belgelerini göz ardı ediyorlar. Rus tarafı, ABD ile imzalanan olayların önlenmesi ve Suriye'de operasyonlar sırasında havacılık güvenliğini sağlayacak muhtıra askıya alıyor. Bu durumu tartışmak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırıyoruz"

Rusya kanadından dikkat çekici bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi.

“ABD’nin saldırıyı uzun zaman önce hazırladığı bugün açık şekilde görüldü. Her uzman, Şayrat’a düzenlenen saldırının İdlib’in Han Şeyhun bölgesindeki olaylardan daha önce hazırlandığını anlayabilir. Han Şeyhun’daki gelişme, bugünkü saldırının resmi gerekçesi oldu. Askeri güç gösterisi ise sadece iç politikadaki nedenlerden dolayı gerçekleşti”

ABD'nin müdahale bahanesi!

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov ise İdlip saldırısının ABD provokasyonu olduğu ortaya çıktı dedi.

"İdlib'deki kimyasal saldırının, füze saldırısını meşrulaştırmak için ABD tarafından düzenlenen bir provokasyon olduğu şimdi çok açık. ABD'nin füze saldırısı Yugoslavya'nın bombalanmasını, Irak'a askeri müdahaleyi, Libya'nın yıkımını anımsatıyor"

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise füze saldırısının, bu saldırıdan henüz birkaç gün önce önceliklerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek olmadığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Pentagon ve ABD istihbarat servisleri arasındaki fikir ayrılığını ortaya koyduğunu kayderken Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi başkan yardımcısı Yuriy Şvıtkin ise ABD'nin füze saldırısını Suriye'ye bölme girişimi olarak nitelendirdi.