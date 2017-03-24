Moskova'dan S-400 açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, bir gazetecinin 'Moskova'nın bu sevkiyattan korkup korkmadığı' sorusuna, "Evet, Türkiye bir NATO üyesi, ama korkmuyoruz. Bir şeyi teslim etmeden önce biz, entelektüel faaliyetin sonuçlarını sıkıca düzenliyoruz. Taraflar, silahla neler yapılabileceği ve neler yapılamayacağı konusunda taahhütlerde bulunuyor" şeklinde yanıt verdi.

Rusya'dan Türkiye ile ilgili S-400 açıklaması S-400 finansmanını içeren görüşmelerde gelinen nihai aşama, önümüzdeki aylarda liderler tarafından tekrar değerlendirilecek. 7'incisi Ankara'da yapılacak Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'ndan önce liderlerin Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Petrol Konferansı'nda buluşması bekleniyor.

Erdoğan ile Putin İstanbul'da buluşacak!

Edinilen bilgiye göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 9-13 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne bizzat davet edildi. Davete olumlu yaklaşan Putin'in bu ziyareti gerçekleşirse, Erdoğan ve Putin yaklaşık 3 ay sonra İstanbul'da biraraya gelmiş olacak. Beklentiler, savunma işbirliği ve ortak yatırım fonuna ilişkin çalışmaların ilk somut sonuçlarının bu görüşmede alınacağı yönünde.

HABER MERKEZİ