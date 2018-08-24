Moskova'ya acil çıkarma... Türk heyet Putin'le görüşüyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'ya çıkarma yaptı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile buluşurken; Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar ve Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Şoygu ile görüşmüştü. Lavrov da 14 Ağustos'ta Ankara'da Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Ana gündem İdlib

Bakanlar Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı'nın Moskova gündemlerinin ana konusunu Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeler oluşturdu.

Rusya'nın İran ve Suriye ordusu ile birlikte İdlib'te konuşlanan En Nusra Cephesi'ne yönelik kapsamlı operasyon yapmayı planladığı uzun süredir gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ankara; söz konusu operasyonda Türkiye yanlısı askeri muhalif unsurların da hedef alınmaması için çaba sarfediyor.

Lavrov'dan kritik açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'daki görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında Suriye'nin İdlib bölgesinde atılabilecek ortak adımlara dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'de çatışmasızlık bölgesi olan İdlib'i Türkiye ile görüşmeyi sürdüreceklerini belirten Lavrov, "Çatışmasızlık bölgesi kurulduğunda kimse bunu Nusra Cephesini barındırmak için kurmadı" dedi.

Lavrov'un açıklamaları şöyle: "İdlib çok yönlü bir problem. Orada Heyet Tahrir El Şam ve Nusra'ya mensup on binlerce militan var. Şu anda burayı bir canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Bölgeyi denetim altına almaya çalışıyorlar ve Türkiye'nin silahlı muhaliflerle bu örgütleri ayrıştırma çabalarını da engellemeye çalışıyorlar. Sürekli buradan hareket ederek Rus üslerine saldırı düzenliyorlar. Siviller için riskleri en aza indirmemiz gerekiyor. Bunlar da görüşmelerimizin bir parçası."

Türkiye'nin bakış açısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığına dikkat çekerek, burada bir askeri çözümün felakete neden olacağını belirtti.

Çavuşoğlu "Radikal gruplar İdlib'deki ılımlı muhalefeti de sivil halkı da rahatsız etmektedir. Biz gözlem noktalarımızı oluştururken bu radikal gruplar zorluk çıkarmıştır. İdlib'de askeri bir çözüm sadece İdlib için değil, tüm Suriye için bir felaket olur. Bu radikal grupların teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hepimiz için önemli. Türkiye için de önemli çünkü sınırımızın hemen öbür tarafındalar. Astana sürecine sadık kalacağız, İdlib'in çatışmasızlık bölgesi olarak kalması için tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

İdlibe operasyon, Astana'yı bitirir

Rus mevkidaşıyla görüşmesinde Suriye konusunu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan ateşkesi devam ettirmek için, Astana anlaşmasını ve ruhunu devam ettirmek için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Diğer taraftan siyasi süreç için çabalarımızı da artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İdlib bölgesinin Suriye'deki çatışmasızlık alanlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Bunun bu şekilde korunması, Suriye içinde terörle mücadele için, göçmen akımının durdurulması ya da insani bakımdan da çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. İdlib konusunda Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Burada radikal grupların Türkiye'ye de, oradaki Rusya'nın mevcudiyetine de ya da üssüne yönelik bir tehdit oluşturmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, bu konuda iki ülkenin birlikte çalışması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bazı radikal grupları etkisiz hale getirmek için tüm İdlib'e saldırmak, yine yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmak demektir ve 3.5 milyon insanın tekrar evini terk etmesi demektir. Bu tam bir felaket olur, insani dram olur. Astana ruhunu ortadan kaldırır."

İdlib'e saldırmanın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın Suriye konusundaki güvenilirliğini yok edebileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "O nedenle, İdlib'e saldırmak yerine birlikte ne yapabiliriz, endişeleri nasıl ortadan kaldırırız ve buranın istikrarını nasıl koruruz bu konuda çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Rusya bizim için stratejik bir ortak

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkileri her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, "Rusya bizim için stratejik bir ortaktır" çıkışını yaptı.

Çavuşoğlu, enerjiden tarıma, turizmden ticarete ve savunma sanayisine kadar birçok alanda ilişkilerin sürekli geliştiğini ve somut projeler ortaya koyduklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Vizeler ne zaman kalkacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki vizelerin kaldırılması için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması için beklenen kolaylaştırmalar konusunda ortak bir istişare mekanizma kurulmasında anlaşıldığını belirterek, "Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız" dedi.

Akar ve Fidan'dan ikinci çıkarma

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edildi.

Heyet, ziyaret kapsamında ilk olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.