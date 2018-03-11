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Moskova'ya turizm çıkarması

Türkiye, bin 254 metrekarelik standı ile Rusya'nın en büyük ve en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nın (MITT) en büyük katılımcısı olacak. Standın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacak

11 Mart 2018 Pazar 17:22
Moskova'ya turizm çıkarması

Türkiye, bin 254 metrekarelik standı ile Rusya'nın en büyük ve en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nın (MITT) en büyük katılımcısı olacak. Standın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacak.

Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı, 13 Mart'ta 25'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Geçen yıl Rusya'da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve tasarım açısından 'En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon (ülke)' ödülüne layık görülen Türkiye'nin fuardaki standı bu yıl da iddialı. Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında seyahat eden Rus turistlerin sayısının 2017 yılında 56 milyon 500 bine ulaştığını belirtmişti.

Rosturizm, geçen yılki verilere ilişkin yayımladığı raporda, 2017'nin Ocak-Eylül ayları arasında 4 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 4 milyon 720 bin Rus Türkiye'ye geldi. Bu rakam, 2016'nın aynı döneminde yaklaşık 500 bindi. Türkiye 2018 yılında 38 milyon turist bekliyor. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
MoskovaTurizmFuar
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