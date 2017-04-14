Moskova’da dikkat çeken zirve

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kısa süre önce Moskova'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Tillerson ile ABD’nin Suriye’deki füze saldırısının tekrarlanmaması konusunda anlaştıklarını belirtti. Öte yandan Suriye lideri Esad ise "Kimyasal saldırı bir komploydu" dedi

ABD ile Rusya, Suriye krizi konusunda aralarındaki sorunları çözebilmek için görüşme trafiğine devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesi sırasında ABD’nin Suriye’deki saldırısının tekrarlanmaması gerektiği konusunda anlaşmayı başardıklarını açıkladı. Lavrov yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırının provokasyon rolünün altını çizmek istiyorum. ABD Dışişleri Bakanı ile bu durumu detaylı bir şekilde konuştuk ve bu durumun tekrarlanmaması gerektiğinde anlaştık” dedi.

Kimyasal saldırıyı BM araştırsın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Moskova'da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov burada yaptığı konuşmada Han Şeyhun'daki kimyasal saldırının BM tarafından tarafsız ve detaylı bir şekilde araştırılmasını gerektiğini belirterek, "Kapsamlı, objektif ve açık bir soruşturma yapılması konusunda ısrarcıyız. Bu araştırma, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) bünyesinde bölge ülkelerinden temsilcilerin de katılımıyla oluşacak dengeli bir komisyon tarafından yapılmalı" dedi.

'Kimyasal saldırı bir komplodur'

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP’ye bir röportaj veren Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise her şeye rağmen Suriye devletinin hiçbir kimyasal silah saldırısı için emir vermediğini açıkladı. Suriye’nin yıllar önce tüm kimyasal tersanesinden arındırıldığının altını çizen Esad, terörist grupların Batıyla işbirliği içinde böyle bir olayı planladıklarını söyledi.

Esad, olaya ilişkin bilgilerin sadece El Kaide örgütünün Suriye kolu Nusra Cephesi'nin iddialarına dayandığını, bu radikal teröristlerin iddialarına güvenmenin de mantıklı olmadığını vurguladı. Fakat gelişmelerin analizinden anlaşılanın, ABD başta olmak üzere bir kısım devletlerin Nusra Cephesi ile işbirliği içinde böyle bir olayı hazırladıklarının ortaya çıktığına dikkat çeken Esad, amacın Suriye’ye askeri saldırı bahanesi yaratmak olduğunu kaydetti.

Esad'ın yerine Tlas düşünülüyor

Bu gelişmeler olurken yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin Esad'ın gitmesi durumunda yerine geçecek ismi belirlediği iddia edildi. ABD'nin Suriye olaylarının başlamasıyla birlikte Fransa'ya sığınan eski Tuğgeneral Menaf Tlas'ı Esad'ın yerine geçirmeyi planladığı ortaya çıktı.

İdlib'e yönelik düzenlenen şaibeli kimyasal saldırıdan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı bir refleks gösterip anında Şayrat Hava Üssü'nü vurmasının Menaf Tlas kararının işareti olarak görülüyor. İddiaya göre ABD, bu planı kapsamında kısa süre içinde Suriye'de 1 ya da 2 kritik noktayı daha vuracak.