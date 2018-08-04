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MSB açıkladı... Bedelli askerlik şartları ve detayları

Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:41
MSB açıkladı... Bedelli askerlik şartları ve detayları

Bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığındaki çalışmalar devam ediyor.

Bakanlıkta yapılan uzun mesailerle uygulamaya yönelik çeşitli taslak planlar hazırlanıyor. Taslaklarda bedelli askerliğin nasıl ve hangi kışlalarda uygulanacağına yönelik planlamalar yer alıyor. Buna göre, hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek.

Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek. Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak.

Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.

Celp planlaması yapılacak

Başvuruların ardından Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

Başvuruların niceliği kışlaların belirlenmesine yönelik durumu da etkileyecek. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar planlandı. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak.

Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı. Taslak çalışmaya göre, Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubeleri veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

AA

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 04.08.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
AsalMilli Savunma BakanlığıCumhurbaşkanlığıBedelliBedelli Askerlik
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