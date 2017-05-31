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Müftülükten dinlerarası diyalog iftarı

Türkiye'de ilk olarak FETÖ'nün ihdas ettiği 'dinlerarası diyalog' iftarları farklı kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla devam ediyor. İstanbul Müftülüğü tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde Salı akşamı düzenlenen iftara diğer dinlerin temsilcileri de katıldı.

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Müftülükten dinlerarası diyalog iftarı

Türkiye'de ilk olarak FETÖ'nün ihdas ettiği 'dinlerarası diyalog' iftarları farklı kurum ve kuruluşların çalışmalarıyla devam ediyor. İstanbul Müftülüğü tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde Salı akşamı düzenlenen iftara diğer dinlerin temsilcileri de katıldı.

İftarda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, insanlığın aradığının bir olmak, bir arada olmak ve dostça bir hayat sürmek olduğunu belirterek, "Herkesin inancı, etnik kökeni farklı olabilir ama insanların birbirine saygıya, birbirine ihtimama ve birbirine emanet duygusuyla bakmaya ihtiyacı var" dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da "Kainatın mayası, sevgi ve muhabbettir. İnsanlar karşılıklı sevgi ve saygı içinde oldukça sağlıklı ilişkiler kurar" ifadelerini kullandı. İftara eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç'ın yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, bürokratlar ve yabancı misyon şefleri de katıldı.

AA

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MüftülükDiyanetİftarDinlararası Diyalog
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cemal 15 saat önce

Feto kacti ama misyonu zehirlemeye fitne yaymaya devam ediyor.. Vebali cok agir olur ahirette ve dünyada

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