Muğla beşik gibi sallandı

Kandilli Rasathanesi nden alınan bilgiye göre, Muğla’da saat 19.22’de merkez üssü Ula ilçesine bağlı Kavakcalı Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla geneli olmak üzere Aydın’ın komşu ilçelerinde de hissedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ula kent merkezinde can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, durum tespiti yapmak için ilçeye bağlı kırsal mahalleleri dolaşmaya başladı. Ula’da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından çoğunluğu yine Ula olmak üzere hafif şiddette 9 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan Muğla’da dün sabah 05.28’den itibaren 1’i orta şiddette olmak üzere 22 deprem meydana geldi.

'Müşteriler panik yaşadı'

Komşusunda oturduğu sırada depremi hissedince panik yaşadıklarını belirten Mehmet Zıraplı, “Oturduğumuz sırada şiddetli deprem olduğunu hissettim. Evdeki lambalar şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Deprem kuşağında olan Muğla’da bunlara alışık olduğumu için korkmadım. Kaçmayı da hiç düşünmedim” dedi.

Deprem sırasında çalıştığı restoranda servis yapmakta olan Sevcan Semercioğlu ise, “Müşteriler kaçışmaya başlayınca fark ettim. Ayakta olduğum için hissetmedim ancak lambaların sallandığını gördüm. Müşteriler büyük panik yaşadı, kapıya doğru koşuşturdular. Burada deprem oluyordu ancak bu kadar büyüyü olmamıştı. Bugün biraz fazla hissedildi” diye konuştu.

Vali'den açıklama