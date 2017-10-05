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Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Çarşamba günü Seydikemer yakınlarındaki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçinin yakalanmasının ardından, dün Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:34
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Muğla'da 5 terörist öldürüldü

İstihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı. Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekipleri operasyonu yürütüyor. Çarşamba günü de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı.

 Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi.

Erzincan'da da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalındaki hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, önceki akşam saatlerinde, Refahiye ilçesi Gülen Ormanları bölgesi Molla Ahmetler mezrası mevkiinde, bir grup terörist insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Bu tespit üzerine F-4 savaş uçakları ve diğer hava araçlarıyla bölgeye hava harekatı düzenlendi. İlk etapta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun devamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında bölgeye sızan jandarma komando timleri arazi arama taraması sonucu 5 teröristin cesedine ulaştı.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MuğlaTeröristölüErzincanUçak
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