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Muğla’da operasyonlar sürüyor

Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, ikisinin de arandığı operasyonlarda çok sayıda silah, el bombası, patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirilirken, kaçan 2 terörist için çemberin giderek daraldığı bildirildi.

06 Ekim 2017 Cuma 16:45
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Muğla’da operasyonlar sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, ikisinin de arandığı operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda olduğu belirtilen PKK'lı terörist grubuna yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Perşembe günü, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda kaçan iki teröristin de yakalanması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.


Güvenlik güçleri teröristlere ait bir adet kalaşnikof tüfek, 5 şarjör, iki adet M16 silah,10 şarjör, 3 tabanca, 3 şarjör ele geçirdi. Aramada 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, iki elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5,56 milimetrelik mermi, birer termal dürbün, top infilaklı fitil, kutu içerisinde patlayıcı ile elektronik LED lambalı devre, akü, tablet, cep telefonu ve taşınabilir şarj cihazı bulundu.

Öte yandan, 4 Ekim'de Seydikemer ilçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmış, yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini vermişti.

Çember daralıyor 

Bu arada kaçan 2 terörist için çemberin giderek daraldığı bildirildi. Kaçan 2 PKK’lı teröristin yakalanması için başlatılan aramaların gece boyunca devam ettiği bildirildi. Polis özel harekat ve komando birliklerinin katılımıyla Denizli’nin Beyağaç ilçesi ile dünkü çatışmanın yaşandığı Köyceğiz’in Toplarlar Şelalesi bölgesi olmak üzere iki farklı yönden operasyonları sürdürdüğü ve kaçan hainler için oluşturulan çemberin giderek daraldığı kaydedildi.

Diğer yandan, çatışmada ayağından hafif şekilde yaralanan ve Dalaman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Binbaşı Y.O.’nun ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te 1 asker yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Eruh ilçesinin Çırav Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor. Hava destekli devam eden operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu bir asker yaralandı. Yaralı asker, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAFA TERZİ / İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
MuğlaOperasyonKöyceğizTerörist
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