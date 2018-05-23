Muharrem İnce'den diğer adaylara bağış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına "Güle güle harcasınlar" diyerek 500'er lira bağışta bulundu. Ziraat Bankası TBMM Şubesine gelen İnce, burada Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'e bağış yaptı.

"Değerli rakiplerim, cumhurbaşkanı adayları, güle güle harcasınlar. Sağlıklarına dua ediyorum. Jestimi yapıyorum" ifadesini kullanan İnce, her aday için 500 lira yatırdı. Dekontunu alan İnce, seçimi kazanmayla ilgili duayı kendisine yaptığını söyledi.

Diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna ise İnce, "Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz" karşılığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, paraya ihtiyacı olmadığını, devletin uçaklarını, imkanlarını kullandığını savunan İnce, ancak vicdanının elvermediğini söyledi. İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde adil olacağına söz verdiğini anımsatarak, "Adil olacaksam Sayın Erdoğan'a da adil olmalıyım.

Yoksa Sayın Erdoğan'ın paraya ihtiyacı yok. Devletin uçağı, devletin arabası, örtülü ödeneği her şey elinde zaten. Madem adil olacağız ona da adil olalım dedik. Cumhurbaşkanlığını da böyle yapacağım" diye konuştu. Adaylara yatırdığı paranın kendisine yapılan bağışlardan değil maaşından, olduğunu ifade eden İnce, "Gerçi öbürleri de helal para, bu milletin yaptığı bağış değil kendi maaşım" dedi.

İnce, kendisine yapılan bağış miktarının sorulması üzerine de tutarı bilmediğini ancak kişi sayısının çok olduğunu kaydetti. Türkiye'nin normalleşmesi, barışması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı adayı İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Döviz aldı başını gidiyor, memleket yanıyor, batıyor. Kavga etmenin bir alemi yok. Bu memleketi elbirliğiyle kurtaralım, düzlüğe çıkaralım. İnsanlar iş yerlerini kapatıyor, ekonomi iflas ediyor, duvara çarpmak üzereyiz. Böyle bir ortamdan birlik ve beraberlik içinde ancak çıkabiliriz. Önce 81 milyon bir olursak sonra dışarıya karşı daha güçlü oluruz. Bütün adaylarımıza, başarılar diliyorum." HABER MERKEZİ