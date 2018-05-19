Muharrem İnce seçim manifestosunu açıkladı

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'daki düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere kente geldiğini anımsatarak, bu nedenle "gelecek manifestosu" olarak adlandırdığı vaatlerini burada açıklamak istediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin uygarlık rotasından çıkarıldığını iddia eden İnce, Türkiye'nin artık demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından, özgürlüklerden söz edilemeyen bir ülke olduğunu kaydetti. Uygulanan siyaset ve yönetim biçimiyle ülkede ve zihinlerde derin tahribatlar yapıldığını savunan İnce, ekonomi ve işsizliğin can yaktığını, tarımsal üretimin dışa bağımlı olduğunu söyledi.

Yüzyıllardır beraber barış ve huzur içinde yaşayan insanların inanç, mezhep, etnik köken, yaşam biçimi ekseninde kutuplaştırılarak birbirine tahammül edemez hale getirildiğini belirten Muharrem İnce, "Yüz yıllık barışçı ekseninden koparılan dış politika, milli menfaatlerimizi tehlikeye atacak hayaller ve yalanlarla idare edilmeye çalışılıyor.

Türkiye herkesle kavga eden bir devlet haline getirilmiş ve yalnızlaştırılmıştır. Tek partinin, daha doğrusu tek bir adamın kaderiyle özdeş hale getirilmiş bir ülkenin ne kadar kolay yönlendirileceğini bilen uluslararası güçler, adeta keyifle ellerini ovuşturuyor." diye konuştu.

Manifestoda 5 önemli vurgu

Memleketin yaralarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefiyle, Cumhuriyetin örselenen değerlerini yeniden tesis etmeyi amaçlayan onarım politikalarının, esas olarak, beş ana sütuna dayalı olacağını açıklayan Muharrem İnce şöyle konuştu:

"Cumhuriyet değerleri ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği ilkesi üzerinde yükselecek olan bu sütunlar: Hukukun Üstünlüğü ilkesine dayalı, “Hukuk” Sütunu, temel hak ve özgürlükler, toplumsal barış, çoğulculuk, katılımcılık ve özgür basın anlayışına dayalı, “demokrasi” sütunu, üretime ve adil paylaşım anlayışına dayalı, “ekonomi” sütunu, barış ve güvenlik odaklı politikalara dayalı, “dış politika” sütunu, ülkemizi muasır medeniyetin üzerine çıkarma hedefine dayalı ‘’ eğitim’’ sütunudur. Bu sütunlar üstünde yükselen onarım projemizin çatısını “kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejim” oluşturacaktır."

