Uluslararası Finans Entitüsü (IIF) yayımladığı bir raporda, Euro Bölgesi’nde bir takım olumlu gelişmelerin görüldüğünü ancak özellikle siyasi risklerin devam ettiğini bildirdi. IIF, Euro Bölgesi’nin görünümüne ilişkin bir rapor yayımladı.

Euro Bölgesi’nin 2016 yılında yüzde 1.7'lik Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışıyla ABD'yi geride bırakarak sağlam toparlanmayı sürdürdüğü aktarılan raporda, 2017’de yüzde 1.8 ve 2018'de de yüzde 1.7’lik büyüme beklendiği ifade edildi.

Avrupa’da gerçekleşecek seçimlerin risk olarak görüldüğü aktarılan raporda, "Marine Le Pen'e verilen destek ve onun AB'yi terk etme arzusu göz önüne alındığında, Fransa'daki seçimler, bize göre en büyük risk kaynağıdır. Bununla birlikte, merkezci aday Emmanuel Macron, son zamanlarda hız kazanıyor ve Le Pen'den daha geniş bir ilgi görüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Mülteci akını AB'yi zorlar!

Uluslararası Finans Entitüsü'nün raporunda, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasına da değinildi. 2015 ve 2016 yıllarında göç akınının Avrupa projesi için önemli bir baskı oluşturduğuna işaret edilen raporda, “2016'da Türkiye ile yapılan bir göç anlaşması sonrasında mülteci girişleri azaldı. Ancak Türkiye ile ilişkiler son aylarda kötüleşti ve Türkiye bu anlaşmayı iptal etme tehdidinde bulundu. Anlaşmanın bozulması, mülteci akının artması ve AB'nin bağlılığına yönelik baskıların yeniden başlaması, aşırı tutucu AB karşıtı siyasi partilere desteğin artması ve insanların serbest dolaşımı konusunda sınırlamalar yapma ihtimalinin artmasıyla sonuçlanabilir” ifadelerine yer verildi.