Mültecilere yardım eden yandı

Mülteci karşıtı hükümete sahip olan Macaristan'da parlamentoya sunulan vergi paketi, 'mülteci vergisi' adı altında yeni bir gelir kalemi içeriyor. Hükümet söz konusu kararına gerekçe olarak, mülteci akını nedeniyle sınır güvenliğine ve diğer bazı önlemlere bütçeden çok pay ayrılmasını gösterdi ve uygulamayla bu giderlerin bir kısmının karşılanabileceği görüşünde. Yeni ve özel bu vergi, herkesten alınmayacak.

Macaristan'da mültecilere yardım faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının vergilendirilmeleri hedefleniyor. Bundan böyle mültecilere yardıma yönelik basın ve medya kampanyaları yürüten, bu kampanyalarda yer alan, mültecileri olumlu göstermeye yönelik propaganda yapan ya da mültecilere yardım için ulusal organizasyonlar yürüten kuruluşlar gelirleri ve mülkleri üzerinden yüzde 25 özel mülteci vergisi ödeyecekler. Eğer bu vergiler ödenmeyecek olursa vergi dairesi mülteciler üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına özel cezalar da kesebilecek. HABER MERKEZİ

